बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर गुरुवार को जब आमने-सामने हुए तो न तो कोई तल्खी दिखी और न ही सियासी तकरार, बल्कि दोनों ने मुस्कराते हुए एक-दूसरे से हाथ मिलाया और हालचाल भी जाना।

सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की यह मुलाकात बिहार में इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जिसकी प्रमुख वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और मुख्यमंत्री बनने तक प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर हमलावार रहे हैं। खासकर प्रशांत किशोर उनकी (सम्राट चौधरी) की एजुकेशन और डिग्री को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और उनके बहस की चुनौती देते रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का यह सहज अंदाज कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है।

प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार विधायक बने हैं। इसके बाद उनकी पार्टी जनसुराज नें विधान परिषद चुनाव में भी एक सीट हासिल की है। प्रशांत किशोर ने जिस बांकीपुर विधानसभा से जीत दर्ज की है, यह बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस सीट से नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जिस पर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा संदेश देने की कोशिश की।

VIDEO | Patna: Bihar CM Samrat Choudhary and Bankipur MLA Prashant Kishor shake hands at prayer meeting of late veteran BJP leader R K Sinha.



(Source: Third Party)



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मुख्यमंत्री बनने के बाद से प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी की कार्यशैली और सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अपने बयानों में उन्होंने सम्राट चौधरी को अपराधी तक कहा है। साथ ही बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर भी हमलावर रहे हैं, लेकिन गुरुवार जब दोनों का आमना-सामना हुआ तो प्रशांत किशोर खुद आगे बढ़कर मुख्यमंत्री से मिले। दोनों के बीच मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाने और कुछ देर बातचीत भी करते दिखाई दिए।

राजनीति में सार्वजनिक मंचों पर विरोध और व्यक्तिगत मुलाकातों में शिष्टाचार, दोनों अलग-अलग पहलू हैं। प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना अपने आप में उनके राजनीतिक रुख में बदलाव का प्रमाण है या फिर कोई सियासी समीकरण साधने की पहल, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल है कि क्या लगातार हमलावर रहने के बाद प्रशांत किशोर का यह सहज व्यवहार किसी बदले हुए राजनीतिक अंदाज का संकेत है? क्या वे सरकार की आलोचना जारी रखते हुए व्यक्तिगत संबंधों में शिष्टाचार बनाए रखना चाहते हैं? या फिर यह महज संयोग था कि दोनों नेता एक ही कार्यक्रम में पहुंच गए?

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार की कानून-व्यवस्था, रोजगार, पलायन और सरकार के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठाते रहे हैं। उनके बयानों में मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी शामिल रही है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और बीजेपी की ओर से जनसुराज के आरोपों का जवाब दिया जाता रहा है।

आरके सिन्हा के श्राद्धकर्म में पहुंचे थे दोनों नेता

बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनसंघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय डॉ. रविन्द्र किशोर सिन्हा के श्राद्धकर्म में शामिल होने पाटलिपुत्र स्थित उनके आवास ‘अन्नपूर्णा भवन’ पहुंचे थे। जनसुराज के संयोजक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर वहां पहले से ही मौजूद थे।

प्रशांत किशोर ऋतुराज सिंह के साथ कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वहां पहुंचे। प्रशांत किशोर रुक गए और आगे बढ़कर मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया। दोनों ने कुछ देर बातचीत की और एक-दूसरे का हालचाल पूछा। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी वहां मौजूद थे।

‘विधानसभा नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा’, अनंत सिंह बोले- जदयू से निकाले जाने का कोई गम नहीं, जेल से बाहर आने बाद घूमूंगा बिहार

बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि 25 नवंबर को बेटी की शादी है, उसके बाद सरेंडर करके जेल जाएंगे और रिहा होने के बाद बिहार घूमेंगे। उसके बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने यह भी ऐलान किया कि वह अब विधायक का नहीं, बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सिंह को दुलारचंद हत्या मामले में 4 दिसंबर को सरेंडर करना है। पढ़ें पूरी खबर।



