जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सोमवार को कई राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के खिलाफ अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। प्रशांत किशोर के पहले चुनाव में शानदार प्रदर्शन के पांच फैक्टर्स ये हैं।

पीके फैक्टर

पहला फैक्टर खुद चुनावी विश्लेषक से राजनेता बने प्रशांत किशोर हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के उलट जब उनकी नई JSP राज्य की 243 सीटों में से 238 पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाई थी, तो प्रशांत किशोर ने इस बार पटना की बांकीपुर सीट से किसी और पार्टी नेता को चुनाव लड़ाने के बजाय खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के मुकाबले भारी पड़ी, जिन्हें पार्टी ने उस सीट पर उतारा था जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की थी। नितिन नवीन ने 2006 से 2026 तक बांकीपुर का पांच बार प्रतिनिधित्व किया था।

बदलाव का मूड

दूसरी बात जो प्रशांत किशोर के पक्ष में गई है, वह है बीजेपी के गढ़ में बदलाव के लिए लोगों का माना जा रहा मूड, जिसमें कई लोग प्रशांत किशोर को बेहतर और अच्छे इरादे वाले उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक रेफरेंडम कहा और बांकीपुर को अपना गढ़ कहने के लिए BJP के घमंड पर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि किला लोग बनाते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं।

बीजेपी और आरजेडी के बेस वोट में दरार

प्रशांत किशोर की बढ़त का एक बड़ा कारण बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी दोनों के सपोर्ट बेस में सामने आई बड़ी दरार हो सकती हैं। जहां सिर्फ़ ऊंची जाति कायस्थ समुदाय बीजेपी के लिए एकजुट हुआ, वहीं दूसरी ऊंची जाति और OBC वोटर ग्रुप के कुछ हिस्से प्रशांत किशोर की तरफ गए। ऐसा लगा कि आरजेडी के मुस्लिम-यादव वोटर भी प्रशांत किशोर की तरफ झुके। मुसलमानों का एक हिस्सा आरजेडी छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ चला गया क्योंकि उन्हें बीजेपी के खिलाफ़ प्रशांत किशोर में जीतने की क्षमता दिखी।

पीके का मुद्दों पर आधारित प्रचार

अपने प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर जाति और धर्म के पुराने मुद्दों से ऊपर उठकर, शिक्षा, नौकरी और सिविल मामलों जैसे अपने मुख्य मुद्दों पर ही टिके रहे। अपने प्रचार में नितिन नवीन ने बांकीपुर के लोगों के साथ अपने इमोशनल जुड़ाव को दिखाया, न कि इस हाई-प्रोफाइल चुनाव क्षेत्र के लिए बीजेपी का रोडमैप बताया।

जन सुराज की स्ट्रैटेजी

प्रशांत किशोर ने अपने विरोधियों की तुलना में बेहतर पोल स्ट्रैटेजी बनाई। अपने प्रचार में उन्होंने बड़े इलाकों में मोहल्ला मीटिंग और पब्लिक इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस तरह वह भाजपा के ‘सामाजिक संयोजन’ को तोड़ने में सफल रहे और बीजेपी की स्थानीय इकाई के भीतर कुछ मतभेद और कलह का भी फायदा उठाया।

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प्रशांत किशोर के पहला चुनाव जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर किशोर जीतते हैं, तो यह जन सुराज के लिए पहली जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह 1995 से इस सीट पर जीतती आ रही है। पढ़ें पूरी खबर