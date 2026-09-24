पटना नगर निगम के पूर्व पार्षद और जन सुराज पार्टी के नेता अनिल यादव को बुधवार शाम सेंट्रल पटना के बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन इलाके में उनके घर के अंदर गोली मार दी गई। पुलिस ने कन्फर्म किया है कि उन्हें कई गोलियां लगी हैं। उन्हें पहले बोरिंग रोड के उदयन हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।

पटना SDPO-1 (लॉ एंड ऑर्डर) कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि पुलिस को शाम करीब 7.30 बजे गोलीबारी की जानकारी मिली। पुलिस ने कहा कि अनिल यादव चार बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं, वह अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठे थे जब हमला हुआ। उनकी पत्नी वार्ड नंबर 24 से मौजूदा पार्षद हैं।

मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे हमलावर

कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा, “उन्हें चार से पांच गोलियां लगी हैं। दो चोटें उनके पैरों में हैं और एक पेट के निचले हिस्से में है। पेट में फंसी गोली निकालने की कोशिश की जा रही है। उनकी हालत अभी स्थिर है। हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।” अधिकारी के अनुसार अनिल यादव ने पुलिस को बताया कि जब वह निचले बेसमेंट में बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग आए और गोलियां चला दीं। हमलावरों की पहचान और मकसद तुरंत साफ नहीं हो पाया है।

पुलिस ने जांच के तहत क्राइम सीन और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को भी तैनात किया गया है।

बांकीपुर से विधायक और जन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर उदयन हॉस्पिटल पहुंचे और अनिल यादव को मेदांता शिफ्ट किए जाने के समय मौजूद थे। उन्होंने कहा, “अनिल यादव को चार गोलियां लगी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द ठीक हो जाएं।” प्रशांत किशोर ने बिहार की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी राज्य सरकार से सवाल किया और पूछा कि अगर पटना में ऐसा हमला हो सकता है तो सरकार के बार-बार राज्य को जंगल राज से बचाने की बात करने का क्या मतलब है।

प्रशांत किशोर ने पूछा- ये जंगल राज नहीं है तो क्या है?

प्रशांत किशोर ने पूछा, “अगर यह जंगल राज नहीं है, तो क्या है?” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी, पुलिस प्रशासन और राज्य के पुलिसिंग सिस्टम को इस घटना के लिए जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर पुलिस स्टेशनों पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय शराब और रेत माफिया और अपराधियों का कंट्रोल था। उन्होंने सरकार की फुल-टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस अपॉइंट करने में नाकामी पर भी सवाल उठाया, और कहा कि बिहार एक बड़ा राज्य है और DGP लंबी छुट्टी पर हैं, जबकि दूसरे अधिकारी चार्ज संभाल रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के लीडर और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी मेदांता पहुंचे और अनिल यादव और उनके परिवार से मिले।

तेजस्वी यादव ने कहा, “किसी ने घर में घुसकर गोली मार दी। यह कोई आम घटना नहीं है। प्रशासन को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और जो भी ज़िम्मेदार है उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को खासकर चुनावों के दौरान बिहार की चिंता थी और उस पर जाति के आधार पर टारगेट करने और अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अगर पटना में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो बिहार के लोग कहां सुरक्षित रहेंगे? बिहार भगवान के भरोसे चल रहा है।”

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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के मुख्य आरोपी नंदन यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लीक करें।