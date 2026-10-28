प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद में भी अपनी उपस्थित दर्ज करा दी है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा MLC मदन मोहन झा को 324 वोटों से हराया है।

बिहार विधान परिषद की जिन आठ सीटों पर चुनाव हुए उनमें से राज्य की सत्ताधारी NDA पांच सीटें जीतती दिख रही है, दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को और एक सीट जन सुराज को मिली है। जन सुराज पार्टी ने हाल ही में हुए उपचुनावों में विधानसभा में एक सीट जीती थी। राजनीतिक रणनीतिकार से विधायक बने प्रशांत किशोर राज्य विधानसभा में बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सुरेश प्रसाद राय इससे पहले भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उस समय उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। इस बार उन्होंने पहली वरीयता के मतों की गिनती में शुरुआत से ही बढ़त बना ली और अंत तक इसे बरकरार रखा। मतगणना पूरी होने से पहले ही मदन मोहन झा मतगणना केंद्र से बाहर चले गए।

इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPM के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में थे। इन तीनों दलों के बीच मुकाबला होने से वोटों का बंटवारा हुआ, जिसका फायदा प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को मिला।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में शामिल दलों के बीच लगभग एक दर्जन सीटों पर ‘मैत्रीपूर्ण मुकाबले’ देखने को मिले थे। इन सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इन सभी सीटों पर NDA के उम्मीदवार विजयी हुए थे। फिर भी, ग्रैंड अलायंस के लिए इतिहास ने खुद को दोहराया।

विधान परिषद चुनाव के दौरान, कांग्रेस और राजद एक बार फिर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। दोनों पार्टियों ने पटना टीचर्स, पटना ग्रेजुएट्स, दरभंगा टीचर्स, दरभंगा ग्रेजुएट्स और कोसी ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए। जहां RJD के पास कोई सीट नहीं थी, वहीं कांग्रेस के पास एक सीट थी- दरभंगा टीचर्स चुनाव क्षेत्र।

हालांकि, राजद ने शुरू में इस सीट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं दिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस के पांच सीटों पर उम्मीदवार देने के फैसले के बाद उन्होंने कुमार राउत को उम्मीदवार बनाया। इस बीच, CPM ने रामदेव राय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था।

जन सुराज के राय को 2,574 वोट, मदन मोहन झा को 2,187 और रामदेव राय को 1,498 वोट मिले। राजद उम्मीदवार कुमार राउत को 126 वोट मिले। पिछले दो चुनावों में यह सीट जीतने वाले झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी हार के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट बचेगी। दरभंगा ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन की तीन पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं।

पार्टी से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर एक और एक्शन, राज्यमंत्री का छिना दर्जा

बिहार की राजनीति में उथल-पुथल का सिलसिला जारी है। जेडीयू से निष्कासित किए जा चुके मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी ने एक और झटका दिया है। दरअसल, सोमवार को पार्टी ने नीलम देवी को 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से भी हटा दिया जिसकेबाद उनका राज्य मंत्री का दर्जा भी छिन गया। पढ़ें पूरी खबर।