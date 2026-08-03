बिहार के बांकीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। प्रशांत किशोर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह नतीजा बीजेपी के लिए संदेश है।

प्रशांत किशोर ने कहा, “यह बांकीपुर की जनता की जीत है। जैसा कि हमने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, यह सिर्फ़ विधायक चुनने का चुनाव नहीं था। यह बिहार की जनता की ओर से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश थी कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। वे नहीं चाहते कि बिहार का नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसका आपराधिक बैकग्राउंड हो या जिसका आचरण, चरित्र या छवि संदिग्ध हो। वे एक ऐसा अच्छा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो शिक्षा में सुधार कर सके, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि बिहार के बच्चों को काम के लिए कहीं और पलायन न करना पड़े।”

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, “अहम बात यह है कि बिहार को अच्छे नेतृत्व और वास्तविक विकास की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और अमित शाह को बिहार को बेहतर बनाने, युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने और पलायन रोकने पर ध्यान देना चाहिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है। हम सिर्फ़ ठेके दिलाने के लिए विधायक नहीं बनना चाहते। हमारा एकमात्र उद्देश्य बिहार का विकास है।”