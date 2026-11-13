बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह मुलाकात सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत थी।

सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की मिलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि वह भाजपा नेता के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आए थे। किशोर ने कहा कि बिहार की संस्कृति हमें सिखाती है कि अगर कोई मिले तो उससे सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार रखना चाहिए।

ऋषि-मुनि नहीं बताने लगूंगा- किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, “हमारे मिलने से सम्राट चौधरी सातवीं फेल से पीएचडी नहीं हो जाएंगे, अगर उन पर अपराध के आरोप हैं या मैंने उन्हें अब तक अपराधी बताया है तो कल मैं उन्हें ऋषि-मुनि नहीं बताने लगूंगा।”

बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं और उनका विरोध भी किया है। किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बिहार के सुधार की है।

#WATCH | Patna, Bihar | After meeting Bihar CM Samrat Choudhary, Founder of Jan Suraaj Party Prashant Kishor says, "It was a meeting based on social and political etiquette. I was attending a shraddha ceremony, where he also happened to be present. This is part of Bihar’s… pic.twitter.com/iAgZ4Tf1Pq — ANI (@ANI) November 13, 2026

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी एक जाति, किसी वर्ग या एक दल से नहीं है और उनकी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है।

सम्राट चौधरी पर हमलावर रहे हैं किशोर

प्रशांत किशोर 2024 में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त से ही सम्राट चौधरी पर हमलावर रहे हैं। बाद में जब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद प्रशांत किशोर ने उन पर हमले और तेज कर दिए। प्रशांत किशोर उन्हें कई बार सातवीं फेल और अपराधी बता चुके हैं लेकिन गुरुवार को जब वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले और हाथ मिलाया तो इसे लेकर तमाम सवाल पूछे जाने लगे।

यह भी पढ़ें- ‘बिहार की पार्टियों को UP में नहीं आने देंगे’

बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जनता दल (यूनाइटेड) अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी के मौजूदा सहयोगी दलों ने उनके इस कदम का विरोध करने के संकेत दिए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।