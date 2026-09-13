जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के मुसलमानों से अपील की कि वे राजनीति में अपनी उचित हिस्सेदारी पाने के लिए संघर्ष करें और उसके बारे में ध्यान दे। पीके ने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल के पिछलग्गू न बनें। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, किशोर ने यह बात पटना के मुस्लिम बहुल इलाके सब्जीबाग में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में कही। यह इलाका उनकी बांकीपुर विधानसभा सीट का हिस्सा है।

प्रशांत किशोर ने कहा, “मैं हाल ही में हुए उपचुनाव में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अब हमें अल्पसंख्यकों के लिए उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।”

बताया जाता है कि उपचुनाव में पटना के मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर का समर्थन किया। इससे पहले आरजेडी इस समुदाय की पहली पसंद मानी जाती थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट जीतकर बड़ा उलटफेर किया। बीजेपी 1995 से लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही थी।

यह उपचुनाव बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद विधानसभा सीट छोड़ने से हुआ था। नितिन नबीन इस सीट से लगातार पांचवीं बार विधायक चुने गए थे।

प्रशांत किशोर ने कहा, “बिहार के सभी सामाजिक वर्गों से मेरी अपील है कि वे उन नेताओं के बहकावे में आने के बजाय अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें, जो उनके हितों की आवाज उठाने का दावा करते हैं। अल्पसंख्यकों से भी मेरी यही अपील है। उन्हें राजनीति में अपने उचित हिस्से के लिए संघर्ष करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू बनकर रहना चाहिए।”

पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीति में आने के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। करीब पांच साल पहले जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था, तब वह जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

इस मुद्दे पर जेडीयू के रुख की आलोचना करने के बाद प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी। हालांकि, किशोर ने महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ा वर्ग समेत समाज के अलग-अलग वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का वादा किया था।

प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि जन सुराज पार्टी विधान परिषद की उन सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिन पर अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। इस बीच उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी पर भी निशाना साधा। आरजेडी ने हाल ही में इन चुनावों के लिए छह उम्मीदवारों के नाम घोषित कर बढ़त बनाने की कोशिश की थी।

किशोर ने आरजेडी के उम्मीदवारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह सूची आरजेडी नेताओं की लगती है? इसमें तो दूसरी पार्टियों से आए नेताओं की भरमार है। ऐसा लगता है कि पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है, जिन्होंने उन्हें पैसे दिए।

खास बात यह है कि आरजेडी के उम्मीदवारों में एक नाम रश्मि विनायक गौतम का भी है। उनके पति विनायक गौतम सीतामढ़ी के जाने-माने डॉक्टर हैं और पहले जन सुराज पार्टी से जुड़े रहे हैं।

बाद में मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने एनडीए के कुछ नेताओं के उस सुझाव की भी आलोचना की, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के जन्मस्थान बख्तियारपुर का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की बात कही गई है। नीतीश कुमार इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में जाने से पहले बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा कि यह एक और संकेत है कि बिहार अब बीजेपी के शासन में है। ठोस काम कम होगा और जगहों के नाम बदलने का शोर ज्यादा होगा।

हालांकि जेडीयू ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। पार्टी की ओर से संकेत दिया गया है कि नीतीश कुमार खुद अपने नाम पर जगहों के नाम रखे जाने को पसंद नहीं करते। वहीं, एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख हैं, तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने इस विचार का समर्थन किया है।

जब प्रशांत किशोर से जेडीयू नेताओं की उस इच्छा के बारे में पूछा गया कि पार्टी का नाम बदलकर जेडीयू-नीतीश कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी अपना मौजूदा नाम रखती है, अपने सुप्रीमो के नाम पर रखी जाती है या फिर अपना पुराना नाम ‘समता पार्टी’ वापस ले लेती है। सच्चाई यह है कि आज पार्टी नीतीश कुमार नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं।

‘मैं तो बेचारा हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं…’, सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर भड़के प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, “सम्राट चौधरी ने मुझे बेचारा कहा, बिल्कुल बात तो सही है, हम तो बेचारे हैं ही। हमारे पास बिहार को छोड़कर जाने का चारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने बेचारे शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं समझाया। बेचारा वो है जिसके पास कोई चारा नहीं है। बिहार को सुधारने के संकल्प के सामने हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हम सम्राट चौधरी जैसे अनपढ़ अपराधी के हाथ में बिहार को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस नजरिये से तो हम बेचारे ही हैं।” पढ़ें पूरी खबर।