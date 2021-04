पीएम मोदी के कान में कुछ कहता मुस्लिम युवक, प्रकाश जावड़ेकर ने तस्वीर ट्वीट कर कहा- बंगाल की जनता ने मन बना लिया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहते हुए एक मुस्लिम युवक की तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। जावड़ेकर ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है अब विकास के साथ जाना है।

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा “बंगाल ने स्पष्ट रूप से हिंसा और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने और प्रगति और विकास के लिए अपना मन बना लिया है, क्योंकि पूरे राज्य में परिवर्तन की हवा चल रही है। सबका साथ, सबका विकास।” जावड़ेकर के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएन दी हैं। एक यूजर ने लिखा “ये सबका साथ सबका विकास हिन्दुओं को बर्बाद कर रहा है। बीजेपी भूल गयी है उसको सिर्फ वोट हिन्दुओं से ही मिलते हैं।”

मनोज नाम के एक यूजर ने लिखा “इस देश में भला चुनाव प्रचार करने से भी बड़ा कोई काम है ? नक्सली हमले में 20 सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की खबर आ रही है लेकिन गृहमंत्री प्रचार में व्यस्त है जब साहेब का एक ट्विट ही मीडिया में हेडलाइन हो जाए और जवाबदेही नेहरु जी पर हो तो ऐसे मौकों पर चुनाव प्रचार जरुरी है।”

Bengal has clearly made up its mind to uproot violence and corruption and root for progress and development, as winds of change blow across the state.

सबका साथ

सबका विकास#EbarHobeAsolPoriborton pic.twitter.com/FBzJZponnu

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 4, 2021