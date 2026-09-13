बेंगलुरु सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और कैदी प्रताप राय से जब्त किए गए मोबाइल फोन और पेन ड्राइव की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रज्वल रेवन्ना और प्रताप राय से जब्त किए गए फोन और पेन ड्राइव की फॉरेंसिक जांच में अश्लील वीडियो, OTT फिल्में और जेल के बाहर लोगों से बातचीत का खुलासा हुआ है।

फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन में 145 से ज्यादा वीडियो क्लिप मिलीं जिनमें पोर्नोग्राफिक सामग्री, OTT सीरीज और फिल्में शामिल थीं। पेन ड्राइव में भी 100 से ज्यादा ऐसी वीडियो क्लिप मिली हैं।

पुलिस के एक अफसर ने बताया कि फोन के कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल से बिचौलियों के जरिये रेवन्ना की परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत और एक महिला दोस्त को सीधे कॉल करने का भी पता चला है।

उम्रकैद की सजा काट रहा है रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहा है और उसे परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा गया है। रेवन्ना के खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न के चार मामले दर्ज हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना 31 मई, 2024 से जेल में बंद है।

प्रताप राय पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत दर्ज एक मामले में विचाराधीन कैदी है।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने ली थी तलाशी

11 अगस्त को सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने सिक्योरिटी डिवीजन की बैरक में अचानक तलाशी ली थी। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर और एक नोटबुक जब्त की थी। इसके बाद फोन का डेटा निकाला गया और उसकी फॉरेंसिक जांच की गई।

पुलिस ने बताया है कि नोटबुक में छह से सात फोन नंबर लिखे हुए थे। इनमें परिवार के सदस्यों और एक महिला मित्र का नंबर भी शामिल था। रेवन्ना ने इनकार किया था कि मोबाइल फोन उसका है और दावा किया कि इसका इस्तेमाल कैदी करते थे। हालांकि, पुलिस अफसरों के मुताबिक, रेवन्ना ने स्वीकार किया कि बरामद की गई नोटबुक उसकी है।

नोटिस जारी करेगी पुलिस

पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों के नंबर फोन की कॉल हिस्ट्री में मिले हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी।

‘जेल में डिवाइस पहुंचाने’ के मामले में पांच गिरफ्तार

जेल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहुंचाने के आरोप में इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन पुलिस ने शुक्रवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, एक जेल वार्डर ने मोबाइल फोन को जेल के अंदर पहुंचाने में मदद की, जबकि एक कैदी ने सिम कार्ड का इंतजाम किया।

मोबाइल फोन बरामद होने के बाद परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच में जुटे अफसर जेल के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पहुंचाने और इनके इस्तेमाल से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- प्रज्वल रेवन्ना केस में गवाह ने लगाए धमकी मिलने के आरोप

बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी को बड़ा निर्देश दिया है। मामले की एक अहम गवाह ने अदालत में दावा किया कि उसे धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।