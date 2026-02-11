BMC First BJP Mayor: BJP पार्षद रितु तावड़े बिना किसी विरोध के मुंबई की सिविक बॉडी, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की मेयर चुनी गई हैं। ऐसे माना जा रहा है कि चार दशकों में यह पहली बार है जब मुंबई का मेयर BJP से चुना गया है। हालांकि, बहुत कम लोगों को पता है कि पहले भी बीजेपी पार्षद बीएमसी के मेयर रह चुके हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग चार दशक पहले, इमरजेंसी के बाद बने गठबंधनों से बने एक बहुत ही अलग राजनीतिक माहौल में, शहर को डॉ. प्रभाकर संजीव पई के रूप में BJP के पहला मेयर मिला था। साल 1980 में पार्टी की औपचारिक स्थापना के मुश्किल से तीन साल बाद वो इस पद पर आए थे।

दरअसल, साल 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद हुए राजनीतिक उथल पुथल से ऐसे हालात बने कि मुंबई को उसका पहला बीजेपी मेयर मिला। साल 1977 में जनता पार्टी बनी, जो एक बड़े एंटी-कांग्रेस गठबंधन के तौर पर थी। इसका एक मुख्य हिस्सा भारतीय जनसंघ था, जो BJP की विचारधारा और संगठन से पहले की पार्टी थी। जनसंघ के नेता अलग पार्टी बनाने के बजाय जनता पार्टी में मिल गए।

समीकरण को काफी हद तक बदल दिया

कांग्रेस के खिलाफ जनता में आक्रोश के बीच जनता पार्टी काफी लोकप्रिय हो गई। इसी माहौल में साल 1978 में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के चुनाव हुए। पिछले 1973 के चुनावों में, सिविक बॉडी में कांग्रेस 45 सीटों और शिवसेना 39 सीटों के साथ बहुमत में थी। हालांकि, 1978 के फैसले ने इस समीकरण को काफी हद तक बदल दिया।

जनता पार्टी ने कुल 140 में से 83 सीटें जीतीं, जिससे कांग्रेस को 25 और शिवसेना को 21 सीटें मिलीं। इस चुनाव के नतीजों ने एक ऐसे दौर की शुरुआत की जब समाजवादी नेताओं ने मेयर की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 1980 में BJP के औपचारिक बनने के बाद, जनता पार्टी के साथ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ने सिविक लीडरशिप में BJP के रिप्रेजेंटेशन के लिए दरवाजा खोल दिया।

1982 में, डॉ. पई, जो उस समय कॉर्पोरेशन में BJP के लीडर थे, मुंबई के 53वें मेयर चुने गए, यह पद उन्होंने 1982 से 1983 तक संभाला, और शहर में BJP के पहले मेयर बने।

कौन थे डॉ. प्रभाकर संजीव पई?

कर्नाटक के बरकुर गांव में 9 जून, 1936 को जन्मे पई 14 साल की उम्र में मुंबई आए थे। आयुर्वेद में अपनी पढ़ाई पूरी करने और डॉक्टरेट करने के बाद, उन्होंने हिल रोड पर बांद्रा वेस्ट शॉपिंग सेंटर में एक छोटे से क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की।

पई ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1968 तक 13 साल तक काम किया। उसी साल उनके लंबे म्युनिसिपल करियर की शुरुआत हुई जब वे वार्ड नंबर 100 TPS III पाली हिल बांद्रा से पार्षद चुने गए। उन्होंने 1968 से 1984 तक लगातार इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

हालांकि, शुरुआत में कांग्रेस से जुड़े पई ने कई अहम म्युनिसिपल पदों पर काम किया। वे बांद्रा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन पई 1980 में BJP की शुरुआत में ही आधिकारिक तौर पर उसमें शामिल हो गए थे।

मेयर और उसके बाद जीवन

मेयर के तौर पर, पई ने जापान, USSR, यूरोप और साउथ-ईस्ट एशिया में कॉन्फ्रेंस सहित कई इंटरनेशनल फोरम पर मुंबई को रिप्रेजेंट किया, और योकोहामा में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए।

उनकी लिगेसी झुनका भाकर ट्रस्ट थी, जो शहरी गरीबों को सब्सिडी वाला खाना देने के मकसद से बनाई गई थी। दशकों बाद, 1995 में सत्ता में आने के बाद शिवसेना BJP सरकार ने भी ऐसा ही आइडिया अपनाया, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों, माइग्रेंट्स और बेरोजगार युवाओं के लिए 1 रुपये प्रति प्लेट की बहुत ज्यादा सब्सिडी वाली दर पर ज्वार भाकरी और बेसन की करी वाला पारंपरिक महाराष्ट्रीयन खाना झुनका भाकर दिया गया।

जब पई ने मेयर के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया, तो उनके साथियों का कहना है कि बाद में वे BJP के अंदरूनी झगड़ों का शिकार हो गए। जनता पार्टी के एक पुराने साथी ने, नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, “80 के दशक के आखिर में पार्टी को जो बढ़त मिल रही थी, उसके साथ ही पार्टी के अंदर दबदबे के लिए अंदरूनी लड़ाई भी शुरू हो गई थी। डॉ. पई को अपने अच्छे बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस तरह के काम करने के तरीके की आदत नहीं थी और वे धीरे-धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए।”

हमेशा समाज से जुड़े रहे पई

पुराने लोगों का यह भी कहना है कि पार्टी के अंदरूनी दुश्मनों ने पई को पार्टी मीटिंग में आने से रोकने के लिए धमकियां दी थीं। एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होने के बाद भी, पई समाज से जुड़े रहे। उन्होंने जनता एजुकेशन सोसाइटी बांद्रा ईस्ट शुरू की, जो पुरुषोत्तम हाई स्कूल चलाती है और हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, और जनता सेवा संघ, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेडिकल राहत, शिक्षा, खाने की सेवा और कल्चरल प्रोग्राम के उनके विजन को आगे बढ़ाता है।

उनकी बेटी डॉ. कविता पाई वास, जो अब जनता सेवा संघ की हेड हैं, ने कहा, “अपने बड़े कद के बावजूद, वह एक प्यार करने वाले इंसान थे, जो हमेशा अपने आस-पास के लोगों, जिसमें हम भी शामिल हैं, से यह सीखते थे कि हम उन लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर डालने की कोशिश करें जो कम किस्मत वाले हैं।”

डॉ. पाई का 2020 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। अक्टूबर 2025 में, उनकी बेटी डॉ. कविता पाई वास ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की कि बांद्रा में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाए। हालांकि, इस पर राज्य सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है।