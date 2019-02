मिशन 2019 के लिए कांग्रेस का ट्रंप कार्ड बताई जा रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज (बुधवार) से पार्टी महासचिव के तौर पर अपना पदभार संभालेंगी। लेकिन इससे पहली ही दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर पर बवाल हो गया जिसके कुछ घंटो बाद ही ये पोस्टर उतारने पड़े।

क्या है मामला: दरअसल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करीब 150 पोस्टर लगे थे जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे थे। चूंकि रॉबर्ट भूमि घोटाले के आरोपी हैं जिसके चलते विपक्षियों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। इस आलोचना के चलते कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और मगंलवार रात लगाए गए पोस्टर्स को हटा दिया। वहीं इस मामले पर एनडीएमसी का कहना है कि जो पोस्टर गलत जगह लगे थे उन्हें हटाया गया है।

Delhi: Posters of Robert Vadra along with Priyanka Gandhi Vadra&Rahul Gandhi that were put up yesterday outside AICC headquarters, have been removed today. Jagdish Sharma,Congress says,"Modi govt is doing dirty politics, last night the posters were put up here now being removed." pic.twitter.com/hTAIVdSM3C

— ANI (@ANI) February 6, 2019