दिवाली के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश में धुंध और प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिली। वाराणसी में इतनी घनी धुंध छाई कि सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा था, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और खुर्जा समेत 7 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक सुबह धुंध और दिनभर धुंधली स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है।

दिवाली के बाद सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की शुरुआत धुंध के साथ हुई। इसका असर सड़कों पर आवाजाही और विजिबिलिटी पर भी देखने को मिला। वाराणसी में दृश्यता घटकर शून्य हो गई। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बरेली में विजिबिलिटी 100 मीटर और लखनऊ में 300 मीटर दर्ज की गई।

अगले 2-3 दिन सुबह छाया रहेगा कोहरा

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद दिनभर धुंधली स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल मौसम को प्रभावित करने वाला कोई प्रभावी सिस्टम सक्रिय नहीं है और वातावरण में स्थिरता बनी हुई है। ऐसे में तापमान में भी मामूली गिरावट आने की संभावना है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वातावरण में स्थिरता रहने से प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है। हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्व एक जगह जमा होने लगते हैं और जमीन के करीब बने रहते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है। वहीं, हवा में मौजूद नमी के ठंडा होकर छोटी-छोटी बूंदों में बदलने से धुंध बनती है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है।

अनपरा में सबसे ज्यादा AQI, नोएडा-गाजियाबाद की हवा भी बेहद खराब

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहा। राज्य के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। वाराणसी में AQI 274, मेरठ में 269, गोरखपुर में 261, लखनऊ में 245 और प्रयागराज में 241 दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बुलेटिन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सूचीबद्ध स्थानों में अनपरा की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहां AQI 355 दर्ज किया गया। वहीं, नोएडा में 332, खुर्जा में 331 और गाजियाबाद में 324 AQI रिकॉर्ड किया गया।

इसके अलावा बागपत में 305, गजरौला में 304 और बुलंदशहर में 303 AQI दर्ज किया गया। इन सभी सात स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब यानी ‘Very Poor’ कैटेगरी में रही। CPCB के ये आंकड़े 9 नवंबर को शाम 4 बजे तक के 24 घंटे के औसत पर आधारित हैं।

सेहत के लिए कितना खतरनाक है ‘Poor’ और ‘Very Poor’ AQI?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार, 201 से 300 के बीच AQI को ‘खराब’ और 301 से 400 के बीच AQI को ‘बेहद खराब’ कैटेगरी में रखा जाता है।

CPCB की स्वास्थ्य संबंधी सलाह के मुताबिक, खराब हवा में लंबे समय तक रहने से ज्यादातर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। वहीं, बेहद खराब हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में धुंध और प्रदूषण दोनों से परेशानी हो सकती है। खासकर सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने और दिनभर हवा में धुंध बने रहने की संभावना है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

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