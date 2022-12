प्रदूषण का स्तर बढ़ा, निर्माण गतिविधियों पर लगाई गई रोक

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वायु गुणवत्ता आयोग ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है।

प्रदूषण बढ़़ने से परेशानी बढ़ी। फोटो- जनसत्‍ता।

