दोपहर 1 बजे तक आए रुझानों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलता देख तृणमूल कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। राज्य में जारी मतगणना के बीच लोगों ने चुनाव आयोग के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही आसनसोल में सड़क पर पटाखे छोड़ रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को जब पुलिस समझाने आई तो लोगों ने उनके सामने ही खेला होबे का नारा लगाना शुरू कर दिया।

राज्य में जारी मतगणना के बीच सभी जगहों पर चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन किया गया। राज्य के तमाम विधानसभाओं में भी यही स्थिति देखने को मिली. जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेश का जमकर मखौल उड़ाया गया। इस दौरान कई लोग बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करते हुए दिखे।

#WATCH | A police personnel instructs TMC supporters to stop celebrations in Asansol

EC asks States/UTs to “prohibit victory celebrations urgently”, also directs that responsible SHOs/officers must be suspended immediately and criminal& disciplinary actions must be initiated pic.twitter.com/QUuVO3CrzV

