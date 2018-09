ओडिशा पुलिस ने सोमवार (17 सितंबर) को बीजू जनता दल के पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी चिल्का झील के उपर ‘नो फ्लाइंग इको सेंसेटिव जोन’ में चॉपर उड़ाने को लेकर किया गया है। साथ ही उनका चौपर भी सीज कर लिया गया। पांडा ने एफआईआर और चौपर सीज करने की घटना को शर्मनाक कार्रवाई बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “असहायों की मदद करने के लिए मैं हेलिकॉप्टर से उनके पास पहुंचा था। एफआईआर में जो समय बताया गया है, ठीक उसी समय मैं वापसी में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर लैंड किया। जबकि आरोप लगाया गया है कि मैंने प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाया है। यह पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। मेरे हेलिकॉप्टर को सीज कर भले ही मेरी चाल को धीमा कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लोगों के पास पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। ओडिशा सरकार के अधिकारी तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और मेरे उपर झूठा आरोप लगा मुझे विवादों में घसीटना चाहते हैं।”

Latest > A local cop from Puri has come to Bhubaneswar airport & “seized” the hangar & the helicopter i fly > Clearly, facts have no bearing, & cops privately admit “orders from 3rd floor” > Brazen attempt to handicap my movement around Odisha, but they cant stop me #JaiJagannath https://t.co/8P4t3aLUJ6

THIS is whr i flew a helicopter on Sat to reach ppl in distress. & landed back at Bhubaneswar airport at the exact time the FIR alleges it “landed” in Chilika lake (chk ATC records)@odisha_police, yr illegal “seizure” of helicopter may slow me, but cant stop me from reaching ppl https://t.co/R4BzhcPweP

— Baijayant Jay Panda (@PandaJay) September 18, 2018