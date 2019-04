गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में एक शख्स ने भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंका। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी शख्स डॉ. शक्ति भार्गव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को रिहा कर दिया है।

लोगों का ध्यान खींचने के लिए उठाया कदम: पेशे से डॉक्टर शक्ति भार्गव को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया था। जिसके बाद पुलिस ने काफी देर आरोपी से पूछताछ की और उसके बाद बिना किसी कंप्लेंट दाखिल किए उसे जाने दिया। पुलिस ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आरोपी ने जीवीएस नरसिम्हा राव पर जूता सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए फेंका।

#WATCH Delhi: Shoe hurled at BJP MP GVL Narasimha Rao during a press conference at BJP HQs .More details awaited pic.twitter.com/7WKBWbGL3r

— ANI (@ANI) April 18, 2019