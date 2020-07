VIDEO: आतंकी हमले के बाद शव के पास सुबक रहा था 3 साल मासूम, सुरक्षाबलों ने मां के पास पहुंचाया

जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार (एक जुलाई, 2020) को आतंकवादियों ने सुरक्षार्किमयों के एक दल पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के कम से कम एक जवान और अन्य नागरिक की जान चली गई। आतंकी हमले में सुरक्षाबलों ने तीन साल के एक बच्चे को सकुशल बचा लिया। आतंकवादियों की गोली लगने से मासूम के रिश्तेदार की मौत हो गई। उस वक्त बच्चा वहीं था और रिश्तेदार के शव के पास ही सुबक-सुबक कर रो रहा था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकी हमले के दौरान तीन साल के बच्चे को गोलियां लगने से बचाया गया। बच्चे एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी उसे स्नेह करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे को बाद में उसके मां को सौंप दिया गया।

आतंकवादी हमले में दो अन्य जवान घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोपोर इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के एक नाका दल पर गोलियां चला दीं, जिसमें सीआरपीएफ के तीन जवान और एक अन्य नागरिक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ के एक जवान और एक नागरिक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

रिश्तेदार के शव पर बिलखते हुए बच्चे की तस्वीर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। हालांकि कई यूजर्स ने उनपर निशाना साधा है। गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी उनमें से एक हैं। उन्होंने भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शाखा के व्यवहार का स्तर है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अलोकतांत्रिक तरीके से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने अनुच्छेद 370 को हटाया गया। भरोसा दिया गया कि इससे कश्मीर में शांति आएगी। और उसी समय पर एक रोते हुए बच्चे और कश्मीरी नागरिक की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। वहां पर अभी तक शांति नहीं है। आपने यह भी साबित कर दिया कि आप बेशर्म हैं।

This is the level of Shaakha behaviour.

First undemocratically remove Art 370 and assure that it will finally bring peace to Kashmir, then at the same time mock a crying baby and the death of a Kashmiri civilian?!

Not only is there no peace yet, you also prove you are shameless. https://t.co/Af69w04yUJ

— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) July 1, 2020