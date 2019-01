केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बाद से भड़की हिंसा उग्र होती जा रही है। जिसका प्रभाव पूरे केरल पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में इस कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आरएसएस प्रचारक नेदुमंगद पुलिस स्टेशन पर बम से हमला कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में करीब 5 लोग घायल हुए थे। करीब एक मिनट के इस फुटेज में शख्स पुलिस स्टेशन पर बम फेंकता नजर आ रहा है। वहीं उसके साथ में कुछ और लोग भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिसमें नूरानंद प्रवीण का भी नाम शामिल है।

भाजपा सांसद मुरलीधरन के घर फेंके गए देशी बम: भाजपा सांसद वी मुरलीधरन का कहना है कि उनके घर पर भी आधी रात को देशी बम से हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमले करते हुए कहा कि ये सब कुछ प्रदेश में और अधिक हिंसा भड़काने और भाजपा को उकसाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश सरकार चाहती है कि ये मुद्दा बीजेपी और सीपीएम का बन जाए।

#Kerala : Police have registered a case against 4 RSS activists including Nooranad Praveen for hurling a country-made bomb at Nedumangad police station during the state-wide hartal called by the Sabarimala Karma Samithi on 3 January

1369 लोग गिरफ्तार: बता दें कि पिछले दो दिनों से शुक्रवार सुबह तक महिला के प्रवेश को लेकर हुए हड़ताली हिंसा के आरोप में 1369 लोगों को गिरफ्तार और 717 को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। वहीं 801 के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

BJP MP V Muralidharan: Country made bombs were hurled at my ancestral home at midnight, fortunately nobody suffered injuries, this was an attempt at creating violence & provoking BJP workers to retaliate,the state govt wants to make it a BJP vs CPM issue. #Kerala pic.twitter.com/dvnJsDEQJh

