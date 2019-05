उत्तर प्रदेश में एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल वाकया यूपी के मेरठ का है। जहां पहले एक विधवा को उसके परिवार द्वारा ही बेच दिया गया और फिर बाद में उसका गैंगरेप करवाया गया। मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक 20 वर्षीय एक विधवा को उसके पिता और चाची ने 10 हजार रुपए में बेच दिया था। जिसके बाद विधवा को खरीदने वाले मालिक और उसके दोस्तों ने उसके साथ रेप किया। दर्द की इंतहा तब हो गई जब पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़ित महिला की पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। हर जगह से निराश विधवा महिला ने आखिरकार मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा और खुद को आग के हवाले कर दिया।

पहले रेप करता फिर पड़ोसियों के यहां करवाता था काम: रिपोर्ट्स के मुताबिक विधवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली है। पति की मौत के बाद उसके पिता और चाची ने उसे हापुड़ में ही बेच दिया था। बताया जा रहा है कि उसे खरीदने वाले ने कई लोगों से कर्जे लिए थे जिसे चुकाने के लिए वह विधवा को उनके घर काम करने के लिए भेजते थे। उसके साथ वहां भी छेड़छाड़ और रेप किया जाता है। विधवा के अनुसार उसने इसकी शिकायत अन्य पुलिस अफसर और हापुड़ के एसपी से भी की थी। लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। बता दें कि यातनाएं और शोषण से तंग आकर 28 अप्रैल 2019 को उसने खुद को आग लगा ली। घटना में विधवा का शरीर करीब 80 फीसदी झुलस गया। पीड़िता का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में जारी है।

Yashveer Singh, SP Hapur: A woman has suffered burn injuries& is receiving treatment in hospital. In 2016-2017 she was allegedly gang raped in Hapur, since investigation wasn't taking place she had set herself ablaze. FIR has now been registered against 14 people. Probe underway. pic.twitter.com/4G6r4oDwk6

— ANI UP (@ANINewsUP) May 13, 2019