बिहार के मधुबनी में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) चंद्र मोहन सिंह पर अपनी सर्विस रिवाल्वर से चार गांववालों को गोली मारने का आरोप है, इस गोलीबारी में एक की मौत हो गई। इसके बाद से ही आरोपी सब-इंस्पेक्टर (ASI) चंद्र मोहन सिंह मौके से भाग गया और पास में ही एक महिला के घर में घुस गया। गांव वालों को जैसे ही खबर लगी वे उसे पकड़ने के लिए घर के बाहर एकत्र हो गए। हालांकि वह मौके से गायब मिला, इस मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब एक खेत में पुलिस वाले का शव बरामद हुआ। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है।

जिस फरार हुए पुलिस वाले की तलाश के लिए जिले से बाहर, राज्य के दूसरे हिस्सों और यहां तक ​​कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार नेपाल तक फैल गई थी। उसका शव अब खेत से बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई है। गुरुवार की रात पुलिस को उसी इलाके से इलाके से अलर्ट मिला जहां से सर्च शुरू हुई थी। मधुबनी के एक खुले मैदान में एक अनजान लाश पड़ी थी, जिससे बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था।

मौके पर पुलिस की एक टीम और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) के अधिकारी भी पहुंचे। इलाके को घेरने के बाद भी भीड़ जमा हो गई, कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन फ्लैशलाइट जलाकर पकड़े हुए थे।

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मौके से लिए गए एक वीडियो में कुछ आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, “वही है, वही है।” बॉडी के पास एक नीला बैग पड़ा था। जांच करने वालों ने उसमें से कपड़े, एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड, एक मोबाइल फ़ोन, एक आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स निकालने शुरू किए।

इसके बाद मधुबनी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) योगेंद्र कुमार ने कन्फर्म किया कि यह बॉडी फरार ASI की है। कुमार ने कहा, “मृतक की पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं है… ये सभी सामान यह साबित करते हैं कि शव वांछित एएसआई चंद्र मोहन सिंह का है।” हालांकि, अभी और भी बहुत कुछ पता चलना बाकी है।

एसएसपी ने कहा कि जब जांच करने वालों ने बॉडी को पलटा तो उन्हें उसके नीचे सिंह की सर्विस पिस्टल मिली। यह वही हथियार है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर दो नवंबर की शूटिंग में किया गया था। SSP कुमार ने कहा, “FSL टीम ने जांच के लिए सर्विस पिस्टल समेत मौके से सभी ज़रूरी सैंपल इकट्ठा करके ज़ब्त कर लिए हैं।”

हालांकि इस बरामदगी से नौ दिन की तलाशी अचानक खत्म हो गई है, लेकिन इससे पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर सस्पेंडेड ऑफिसर की मौत कैसे हुई? पुलिस अभी तक मौत के कारण के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाल पाई है।

SSP ने आगे कहा, “मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बॉडी की फॉर्मल जांच की गई। तीन डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड पोस्टमॉर्टम करेगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। तीनों रिपोर्ट जिसमें जांच के नतीजे, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बरामद पिस्तौल की बैलिस्टिक जांच मिलने के बाद ही हम मौत का कारण साफ तौर पर पता लगा पाएंगे।”

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मधुबनी में उस रात क्या हुआ था?

मधुबनी के एक गांव में सिंह पुलिस पिकेट पर तैनात थे। मामले में दर्ज FIR के अनुसार, दो नवंबर को रात करीब 11.53 बजे पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक अधिकारी गांव के एक घर में बंद है। जब बचाव टीम गांव पहुंची तो वहां फायरिंग में एक महिला समेत चार लोग घायल मिले। गांववालों ने पुलिस को बताया कि सिंह एक महिला के घर में घुस गया था और बाद में वहां के लोगों ने उसे बंधक बना लिया।

FIR में कहा गया है कि जब उसने खिड़की से भागने की कोशिश की तो गांव वाले उसे रोकने के लिए बाहर जमा हो गए। इसके बाद सिंह ने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल से घर के आसपास के लोगों पर चार से पांच राउंड गोलियां चलाईं। उनमें से करीब 50 साल के एक आदमी की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई। बाकी तीन घायलों में एक महिला भी शामिल थी।

इसके बाद आर्म्स एक्ट के अलावा, हत्या और हत्या की कोशिश से जुड़े भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नियमों के तहत FIR दर्ज की गई। दूसरी एफआईआर 4 नवंबर को मृतक गांव वाले की पत्नी ने दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि वह टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकली थी, तभी उसने देखा कि एक आदमी पड़ोसी के घर में घुस रहा है। फिर उसने अपने पति को बताया और उसके साथ मौके पर जाकर मामले की जांच की।

रिपोर्ट के अनुसार, कपल ने सिंह को घर के अंदर पाया। उन्होंने शोर मचाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद दूसरे गांववाले इकट्ठा हो गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांववालों पर गोली चलाने के बाद सिंह गोली चलाते हुए खिड़की से भाग गया।

दूसरी FIR में उस महिला का एक अलग आरोप भी दर्ज किया गया जिसके घर में सिंह घुसा था। मृतक की पत्नी की शिकायत के अनुसार, महिला ने गांव वालों को बताया कि सिंह ने बंदूक की नोक पर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। यह पुलिस की शुरुआती थ्योरी के खिलाफ था कि सिंह का महिला के साथ अवैध संबंध था।

दूसरे केस में मर्डर, मर्डर की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के आरोपों के अलावा, सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट से जुड़े BNS के एक्स्ट्रा प्रोविज़न भी लगाए गए। शूटिंग के बाद सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने मर्डर केस दर्ज किया और उसे ढूंढने के लिए स्पेशल टीमें बनाईं। 12 स्पेशल टीमें बनाई गईं और जिले के बाहर और राज्य के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ नेपाल बॉर्डर से लगे इलाकों में भी संदिग्ध ठिकानों पर रेड की गई।

एसएसपी कुमार ने सिंह की गिरफ्तारी के लिए भरोसेमंद जानकारी देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। अधिकारी के पुलिस से लगातार बचते रहने के कारण, इनाम को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। हालांकि उसके कुछ ही समय बाद शव बरामद कर लिया गया।

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…