उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद भगवा रंग सर चढ़ कर बोलने लगा है। पहले मुख्यमंत्री कार्यालय व अन्य सरकारी भवन भगवा रंग में रंगे गए। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है मुजफ्फरनगर स्थित पुलिस लाइन का। कुछ थानों की इमारतें को भगवा रंग में रंगे जाने के बाद यूपी पुलिस के आवास भी भगवा हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित पुलिस लाइन को भी भगवे रंग में रंग दिया गया है। यहां पुलिस व उनके परिवार को रहने के लिए सैंकड़ों की संख्या में क्वार्टर बनाए गए हैं। पुलिस लाइन की नई तस्वीर में दिख रहा है कि सभी क्वार्टर को हाल ही में पेंट किया गया है। सभी का रंग भगवा कर दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में बने परिवार कल्याण कार्यालय को भी भगवा रंग में रंग दिया गया है। पुलिस क्वार्टर पर भगवा रंग से जुड़े सवाल पर अफसर कुछ कहने से बच रहे हैं। वहीं, पुलिस कर्मियों का कहना है कि रंग कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वहीं, यह वाक्या पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

