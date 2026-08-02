Delhi News: स्वतंत्रता दिवस से कुछ ही हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को सेकंड-हैंड कारों के व्यापार पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। यह निर्देश शनिवार को पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान दिया गया। इसमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (स्पेशल सेल) अनिल शुक्ला ने अधिकारियों को सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, ब्रीफिंग के दौरान स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया कि वे सेकंड-हैंड कार डीलरों द्वारा बेची जा रही पुरानी गाड़ियों के कागजात की जांच के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सेकंड-हैंड कार के कारोबार की जांच कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले साल लाल किले पर हुए कार धमाके के बाद इस पर खास जोर दिया गया है।

सेकंड-हैंड कार का खास तौर पर जिक्र किया गया

ब्रीफिंग के दौरान उस घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई सेकंड-हैंड कार का खास तौर पर जिक्र किया गया और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि गाड़ियों के सभी कागजात सही हों। हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई सेकंड-हैंड हुंडई i20 कार कई बार मालिकों के बीच बदली गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किया गया था।

अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सेकंड-हैंड डीलरों के जरिये चोरी की गाड़ियां न बेची जाएं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में सैकड़ों सेकंड-हैंड कार डीलर हैं। इनमें से कई को अभी तक सरकार द्वारा नियमित नहीं किया गया है।

पुलिस अधिकारियों को उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया जिन पर यूएपीए के तहत आरोप हैं और उन अपराधियों पर भी जो अभी जमानत पर बाहर हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने पद संभालने के बाद कुमार और एसएचओ के बीच यह पहली औपचारिक बातचीत थी।

पुलिस बल की तारीफ की

बैठक के दौरान कुमार ने अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जन-केंद्रित और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों से वरिष्ठ नागरिकों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों सहित निवासियों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करने को कहा, ताकि जनता तक पहुंच और विश्वास में सुधार हो सके। शुक्रवार को कुमार ने हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस बल की सराहना की थी। इसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

यह भी पढ़ें: CJP प्रदर्शन: आपराधिक रिकॉर्ड वालों के खिलाफ होगा लीगल एक्शन, अन्य प्रदर्शनकारियों को मिलेगी राहत



दिल्ली सरकार ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि वो सीजेपी प्रदर्शकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। इस आदेश के जरिए दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने CJP प्रदर्शन से जुड़े मामले में 13 FIR दर्ज की हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…