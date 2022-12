Madhya Pradesh: आत्मसमर्पण करने की बात नहीं मान नक्सली ने चला दी गोली, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया 12 लाख का ईनामी

MP Encounter: पुलिस डीजीपी संजय सिंह कहा कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने गोलियां चलाई जिसपर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

MP News: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo – File)

