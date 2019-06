उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजधानी लखनऊ से एक अनोखी पहल की शुरूआत की है। इस पहल में रात में गश्त के दौरान यूपी पुलिस की डायल-100 गाड़ी में एक नया सायरन बजता सुनाई देगा। जिसमें ‘जागते रहो- जागते रहो’ की आवाज आएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस कुछ दिन के लिए इसे ट्रायल बेस पर हजरतगंज क्षेत्र में चला रही है लेकिन यदि प्रयोग सफल होता है तो इसे पूरे शहर में लागू करेगी। ऐसी पहल के पीछे अपराध को रोकना और रात में पुलिस की गश्त को बढ़ाना बताया जा रहा है।

क्या है मामला: अभी तक रात में वॉचमैन लाठी-डंडे या हथियार से लैस होकर ‘जागते रहो’ बोलते हुए देखे जाते थे। लेकिन अब इसकी तर्ज पर यूपी पुलिस ने नया तरीका निकाला है, जिसमें रात में गश्त के समय लखनऊ पुलिस की गाड़ी डॉयल-100 में एक नया सायरन बजेगा, जिससे ‘जागते रहो- जागते रहो’ की आवाज आएगी। हजरतगंज थाने के सर्कल ऑफिसर अभय मिश्रा ने कहा कि जनता को अलर्ट करने के लिए चौकीदारों की तरह रात भर पीआरवी में यह धुन बजाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हजरतगंज से की गई है। यूपी पुलिस का मानना है कि इस पहल से अपराध पर कुछ लगाम जरूर लगेगी।

#WATCH Dial-100 Police Response Vehicle (PRV)'s siren plays tune of "Jagte Raho"(stay awake) in Lucknow. Abhay Mishra,Circle Officer,Hazratganj:The tune will be played in PRVs all night to alert the public, like watchmen used to do. It has started in Hazratganj as a pilot project pic.twitter.com/ibDwMxTryh

— ANI UP (@ANINewsUP) June 24, 2019