Breaking: हिरासत में लिए गए आप विधायक प्रकाश जरवाल, मुख्य सचिव से मारपीट का है आरोप

अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रकाश जरवाल पर मुख्य सचिव से कथित मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जरवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं अपनी सफाई में जरवाल ने भी मुख्य सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने उनके साथ गाली-गलौच किया है। पुलिस ने मुख्य सचिव की शिकायत पर जरवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव को आधी रात को मुख्यमंत्री के घर पर बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में उनसे मारपीट की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सचिवालय की लिफ्ट के पास मुख्य सचिव पर हमला किया गया है।

वहीं आप विधायक ने अपनी सफाई में कहा है कि सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक में पार्टी के करीब 10 विधायक मौजूद थे। बैठक के दौरान पार्टी के एक अन्य विधायक अजय दत्त जी ने मुख्य सचिव से कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दलित परिवारों को राशन क्यों नहीं वितरित किया जा रहा है। यह पूछे जाने पर सचिव ने उन्हें जातिसूचक गाली देकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से सवाल पूछने की। इस दौरान जारवाल ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने कहा कि मैं आरक्षण के दम पर चुनकर आए विधायकों को जवाब देना उचित नहीं समझता हूं।

Aam Aadmi Party (AAP) MLA Prakash Jarwal detained in connection with alleged assault of #Delhi Chief Secretary Anshu Prakash pic.twitter.com/p7tKlm65Vt

— ANI (@ANI) February 20, 2018