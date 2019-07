यूपी के एटा जिले में एक अजीबोगरीब घटना हुई। यहां एक शख्स ने उसे डसने वाले सांप से तुरंत बदला लेने की कोशिश की। इस दौरान सांप की मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से बीमार हो गया। सांप को गांव वालों ने दफना दिया और युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

दांत से काटकर किए टुकड़ेः नशे की हालत में एक जहरीले सांप के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उस सांप ने उक्त शख्स को डस लिया था। एटा के डॉक्टर एनपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हालत गंभीर है, उसे बेहतर इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रैफर किया गया है। रविवार (28 जुलाई) को सामने आया मामला इलाके के लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में स्थित असरौली की बताई जा रही है।

Etah: A man in an intoxicated condition bit a snake into pieces after it bit him, last night. Dr NP Singh, Etah, says, “His condition is serious. He has been referred to another hospital.” pic.twitter.com/PECsGqtvGJ

— ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2019