Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक छात्रा को हैवानियत का सामना करना पड़ा। 16 दिनों तक उसे ऐसी यातनाएं दी गईं कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। छात्रा मध्य प्रदेश की रहने वाली है। वह यूपी के महोबा में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी।

30 अप्रैल को जब वह कोचिंग से अपने घर लौट रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके ही गांव के मोहित श्रीवास नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया।

पीड़िता ने क्या आरोप लगाए?

आरोप है कि 16 दिनों तक प्रयागराज में उसे एक जगह बंधक बनाकर रखा गया। हर दो घंटे में उसे नशीले इंजेक्शन लगाए जाते थे। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। विरोध करने पर उसे जलती हुई सिगरेट से कई बार दागा गया और चाकू से भी हमला किया गया।

पीड़िता के मुताबिक आरोपी लगातार उसके भाई की तस्वीर दिखाकर उसे धमकाते रहे। दावा तो यहां तक किया गया है कि आरोपी मोहित ने जबरदस्ती पीड़िता के साथ शादी भी रचाई।

सीएम योगी से मिला परिवार

पीड़ित परिवार इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील कर रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने भी यूपी सरकार को घेरने का काम किया है। प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह ने बयान देकर कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को बेहतर इलाज मिलना चाहिए।

पीड़िता का कैसा हाल?

अगर पीड़िता की हालत की बात करें, तो महोबा के जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार देखरेख कर रही है।

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