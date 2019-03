प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पैर छूते नजर आ रहे हैं। वहीं पैर छूने के बाद पीएम मोदी उनके गले लगते हैं और कुछ देर वहीं रुककर उनसे बातचीत करते हैं। बता दें कि 2001 के गुजरात विधानसभा चुनाव में हराने के बाद मोदी ने केशुभाई पटेल को मिठाई खिलाई थी।

अदालज के कार्यक्रम का वीडियो: अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी अदालज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल मौजूद है। ऐसे में पीएम मोदी ने सभी नेताओं से हाथ मिलाया, लेकिन केशुभाई पटेल को देखते ही उनके पैर छू लिए और फिर गले लगाया। इसके बाद कुछ देर वहीं रुककर उनके साथ बातचीत भी की। गौरतलब है कि 1998 से 2001 तक केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

#WATCH Prime Narendra Modi touches feet of former Gujarat Chief Minister Keshubhai Patel, at an event in Adalaj, Gujarat. pic.twitter.com/hlewIV8T7T

— ANI (@ANI) March 5, 2019