Jewar Airport Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण (फेज-1) का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।

एयरपोर्ट में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन माल संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर करीब 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकेगा। शुरुआती चरण में इस एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 1.2 करोड़ (12 मिलियन) यात्रियों प्रति वर्ष होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ (70 मिलियन) यात्रियों प्रति वर्ष तक किया जा सकता है। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। हालांकि, तारीख का एलान अभी नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से सुरक्षा जांच की मंजूरी के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से ‘एयरोड्रम लाइसेंस’ जारी कर दिया गया है। इस लाइसेंस से हवाई अड्डे को विमान संचालन की अनुमति मिल गई है। एयरोड्रम लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि हवाई अड्डा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और परिचालन मानकों को पूरा करता है।

यह लाइसेंस विमानों की उड़ान और उतरने यानी लैंडिंग (वाणिज्यिक संचालन) के लिए अनिवार्य है। एयरोड्रम लाइसेंस मिलने से कभी भी व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जा सकती हैं। इससे पहले गुरुवार को हवाई अड्डे को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से सुरक्षा जांच की मंजूरी मिल गई थी। नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि डीजीसीए ने गौतमबुद्ध नगर के जेवर में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनआईए) के लिए वाईआईएपीएल को एयरोड्रम लाइसेंस प्रदान कर दिया है।

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नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पांच हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (यापल) ने 30 कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वह कंपनियां हवाई अड्डे के संचालन से पूर्व भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगी। वहीं, हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय से 1030 सीआईएसएफ के जवानों को स्वीकृति मिली है। पुलिस की तरफ से भी हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए 131 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें…