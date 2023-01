Ganga Vilas Cruise: दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, वाराणसी से आज डिब्रूगढ़ के लिए होगा रवाना

MV Ganga Vilas Cruise: दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।( फोटो -इंडियन एक्‍सप्रेस)।

