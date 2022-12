PM Narendra Modi in Goa: पणजी में AIIMS के आयुष अस्पताल का उद्घाटन कर पीएम नरेंद्र मोदी बोले- गुजरात में CM था, तब से देता आ रहा आयुर्वेद को बढ़ावा

Goa News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में 9वें विश्व आयुर्वेद समापन समारोह में AIIMS का उद्घाटन किया।

PM Modi on Goa Visit: गोवा में पीएम मोदी ने किया एम्स का उद्घाटन (Photo-Twitter/@bjp4india)

