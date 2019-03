पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से वरुण धवन, रणवीर सिंह और विक्की कौशल को एक पोस्ट में टैग किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा है- मेरे युवो दोस्तों रणवीर, वरुण और विक्की। यूथ आपको बहुत मानता है और आपकी प्रशंसा करता है। ऐसे में वक्त आ गया है कि आप उनको बताएं- अपना टाइम आ गया है और पूरे जोश के साथ जाकर वोट करें।

पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग: बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने बुधवार (13 मार्च) को एक ब्लाग लिखा। इस ब्लॉग को पीएम मोदी ने कैप्शन दिया है- मजबूत लोकतंत्र के लिए चार अनुरोध। भारत के मतदाताओं, विशेषकर युवा साथियों से एक अपील। ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा- मतदान हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। हमारा वोट देश की विकास यात्रा में हमारी भागीदारी का संकल्प है। मताधिकार का प्रयोग कर हम देश के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। आइए, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो, सब लोग इसको लेकर उत्साहित हों। विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो यह लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए।

My young friends @RanveerOfficial, @Varun_dvn & @vickykaushal09,

Many youngsters admire you.

It is time to tell them: Apna Time Aa Gaya Hai and that it is time to turn up with high Josh to a voting centre near you.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2019