पूर्वोत्तर में पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार- बोले, त्रिपुरा को ‘माणिक’ नहीं HIRA चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा से चुनावी रैली की शुरुआत की और राज्य 25 साल पुरानी सीपीएम सरकार पर हमला किया। गुरुवार (8 फरवरी) को एक त्रिपुरा के सोनमुरा में एक रैली पीएम ने कहा कि लेफ्ट सरकार 25 साल के शासन काल में त्रिपुरा पिछड़ गया है। उन्होंने बेरोजगारी और रोज वैली स्कैम को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाया। अगरतला से 86 किलोमीटर दूर अपनी रैली में पीएम ने कहा कि 18 फरवरी को राज्य में होने वाला चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, बल्कि ये चुनाव राज्य 8 लाख बेरोजगार युवा और 7वें वेतन आयोग से दूर रहने वाले सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा, “त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारी अभी भी चौथे वेतन आयोग के मुताबिक तनख्वाह पाते हैं, जबकि देश भर में सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है, वाम सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों को हड़प लिया है। पीएम मोदी ने अपनी रैली में ‘चोलो पलटई’ (आओ बदलें) का नारा दिया।

We are focussing on 3Ts for Tripura – Trade, Tourism, Training of the youth so that they get opportunities to shine: PM Modi pic.twitter.com/3W3L4i5SZh

— ANI (@ANI) February 8, 2018