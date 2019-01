गुरुवार को पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एनडीए के गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि 20 साल पहले अटल जी ने भारतीय राजनीति में सफल गठबंधन राजनीति की एक नई संस्कृति विकसित की थी। भाजपा ने हमेशा अटल जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। मजबूत एनडीए विश्वास का आर्टिकल है, मजबूरी का नहीं।

अपने दम पर किया बहुमत हासिल: मोदी ने इसके साथ ही गठबंधन पर कहा कि हमने अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। तब भी हमने अपने सहयोगियों के साथ सरकार चलाना पसंद किया। हम अपने दोस्तों को हमेशा साथ रखते हैं और हमारे दरवाजे भी सभी के लिए खुले हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दे से ज्यादा, गठबंधन जीतने से ज्यादा, जनता के साथ गठबंधन अहम है।

PM in interaction with BJP workers from Tamil Nadu: Many ppl think that Congress’s biggest failure was in their mismanagement of economy & their corruption. But they did deep damage to our armed forces too. For decades, they had made the defence sector a den of brokers&middlemen pic.twitter.com/keLDudvsWN

