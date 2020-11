कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला काशी दौरा हुआ। किसानों के आंदोलन के बीच यहां प्रधानमंत्री ने कृषि बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के नए विकल्प और कानूनी रूप से संरक्षण देने के लिए है। उन्होंने कहा कि किसानों को बड़ा बाजार देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह बदलाव किसानों के हित में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या किसान को यह आजादी नहीं होनी चाहि कि जो भी उन्हें बेहतर कीमत दें उन्हें वो अपना सामान सीधे बेच सकें।

केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई किसान नीत का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। काशी दौरे पर गए पीएम ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से लाया गया है। आने वाले दिनों में इस कानून का फायदा किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि जो हुआ ही नहीं उस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम ने यहां कहा कि स्वामीनाथन कमिशन के तहत किसानों को डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी देने का वादा किया गया था। सरकार ने इस वादे को पूरा किया है। यह वादा ना सिर्फ कागजों पर पूरा हुआ बल्कि किसानों के बैंक खाते में भी पहुंचा।

