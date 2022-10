गुजरात: पीएम मोदी ने देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी, कहा- परिवहन विमान का बड़ा निर्माता बनेगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा पहुंचकर एक रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ शामिल हुई और लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है।

पीएम मोदी का गुजरात दौरा (फोटो- ट्विटर/ ANI-BJP)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram