विजय रुपानी का शपथ देख पीएम नरेंद्र मोदी को याद आए पुराने दिन, ट्वीटर पर शेयर की यादें

विजय रुपानी एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए हैं। मंगलवार को रुपानी ने दूसरी बार बतौर सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस शपथग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद थे। इसके अलावा, कभी राजनीतिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाने वाले केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला भी नजर आए। रुपानी ने गुजराती में शपथग्रहण किया। विजय रुपानी को शपथ लेता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पुरान दिन याद आ गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर बताया कि आज विजय रुपानी के शपथ ग्रहण समारोह ने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दीं। मुझे वो दिन याद आ गए जब 2001, 2002, 2007 और 2012 में मुझे गुजरात का सीएम बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन चारों बार के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी शेयर कीं।

Attending today’s oath taking ceremony in Gujarat brought back memories of the ceremonies in 2001, 2002, 2007 and 2012 when I got the opportunity to serve Gujarat as CM. pic.twitter.com/tLQSpRIbgX

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2017