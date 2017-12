फुटबॉल का सॉफ्ट पावर दुनिया में बन सकता है मिजोरम की पहचान- पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (16 दिसंबर) मिजोरम में 60 मेगावाट की टुइरियल हाइड्रोपावर प्रॉजेक्ट को देश के लिए समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रॉजेक्ट की शुरुआत की थी। लेकिन बाद में इसमें देरी हुई। उन्होंने कहा कि इसका पूरा होना काम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। पीएम मोदी ने कहा कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के उस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व के विकास के लिए केंद्र संसाधनों की कमी नहीं होने देगा। पीएम ने कहा कि हमारे केन्द्र के सहयोगी अक्सर उत्तर-पूर्व की यात्रा करते रहते हैं। पीएम मोदी उत्तर पूर्व के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपनी तकलीफें लेकर दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, दिल्ली से अधिकारी आपके पास आएंगे और आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को हमनें DONER (Ministry for Development of North Eastern Region) नाम दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में मिजोरम के युवाओं के फुटबॉल टैलेंट की चर्चा की। पीएम ने कहा कि मिजोरम का फुटबॉल टैलेंट दुनिया में इसकी पहचान बन सकता है।

During the tenure of Shri Atal Bihari Vajpayee significant work was done for the development of the Northeast. We have taken forward this vision and are devoting resources for the progress of the Northeast. My ministerial colleagues are frequently visiting the Northeast: PM Modi

