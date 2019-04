Lok Sabha Election 2019 के तहत 117 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने रानिप स्थित पोलिंग बूथ में वोट डाला। मतदान के बाद पीएम मोदी ने वोटर आईडी को आईईडी से ज्यादा ताकतवर बताया।

वोटर्स को लोकतंत्र की ताकत समझाई : पीएम मोदी ने कहा, ‘‘आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से अनेक गुना ज्यादा होती है। हम वोटर आईडी की ताकत समझें और अधिक से अधिक वोट करें।’’

पहले घर गए, फिर पोलिंग बूथ : अहमदाबाद में वोट डालने से पहले पीएम मोदी गांधीनगर स्थित अपनी मां के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मां हीराबेन मोदी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद के रानिल स्थित पोलिंग बूथ गए, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले से मौजूद थे।

#WATCH PM Narendra Modi after casting his vote in Ahmedabad says, " The weapon of terrorism is IED, the strength of democracy is voter ID." #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/X0LBPI5qcu

— ANI (@ANI) April 23, 2019