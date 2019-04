आपको क्यों पीड़ा हो रही है? एबीपी न्यूज पर खास इंटरव्यू में एंकर ने पीएम मोदी से सीधा सवाल किया कि आखिर आप क्यों कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं ? इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा मजाकिया लहजे में कहा- इस बात से आपको क्यों पीड़ा हो रही है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने कहा- मैं एक आम चायवाला था, वो तो देश की जनता ने मुझे उठाकर पीएम बना दिया। लेकिन वो सभी बड़े लोग हैं। नामदार हैं। मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूं।

वंशवाद पर कुछ ऐसे किया रिएक्ट: एंकर ने पीएम मोदी से पूछा- आपको गांधी परिवार का ही वंशवाद क्यों दिखता है? अकालियों में भी वंशवाद है, शिवसेना में भी वंशवाद है। आपके बहुत सारे साथी हैं, पासवान में भी वंशवाद है। सिर्फ गांधी परिवार ही क्यों? इस पर पीएम मोदी ने कहा – आंबेडकर ने कहा था कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। तब तो मोदी पैदा भी नहीं हुआ था। उस विचार के व्यक्ति ने देश को संविधान दिया है। उस अर्थ में मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में वंशवाद ये उचित नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं।

एयर स्ट्राइक पर अपने देश के कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे: पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा- सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान ने स्वयं ट्वीट करके दिया दुनिया को.. हमने तो कोई दावा नहीं किया था.. हम तो अपना काम करके चुप बैठे थे जी..। हमारी सेना गई और चुपचाप अपना काम करके आ गई। इस एयर स्ट्राइक पर दुख इस बात का होता है कि आखिर क्यों अपने ही देश के कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे है।

