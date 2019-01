आज 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी में हुई। जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा- दुनियाभर में बसे आप सभी भारतीयों से संवाद का ये अभियान हम सभी के प्रिय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरु किया था। अटल जी के जाने के बाद ये पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। इस अवसर पर मैं अटल जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी इस विराट सोच के लिए नमन करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुरानी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके ही बड़े मंत्री कहते थे कि एक रुपए जो सरकार से जाता है उसका 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है। यानी ऐसे में हमारी सरकार ने साढ़े चार लाख हजार करोड़ से ज्यादा का लीकेज बचाया है।

वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा – आज भारत अनेक मामलों में दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में है। इंटरनेश्नल सोलर अलायंस यानि आइसा ऐसा ही एक मंच है। इसके माध्यम से हम दुनिया को वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड (One World, One Sun, One Grid) की तरफ ले जाना चाहते हैं।

पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जिक्र: पर्यावरण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा- दुनिया आज हमारी बात और सुझाव को गंभीरता से सुन भी रही है और समझ भी रही है। पर्यावरण की सुरक्षा और विश्व की प्रगति में भारत के योगदान को दुनिया स्वीकार कर रही है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए मोदी ने कहा- आज भारत दुनिया की तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमिक ताकत हैं तो स्पोर्ट्स में भी हम बड़ी शक्ति बनने की तरफ निकल पड़े हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और आधुनिक संसाधन बन रहे हैं तो स्पेस के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं।

युवा को किया याद: मेक इन इंडिया का यूथ को श्रेय देते हुए पीएम ने कहा- आज हमारा युवा मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन, कार, बस, ट्रक, ट्रेन बना रहा है, तो वहीं खेत में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी हो रहा है

कांग्रेस पर किया वार: जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया और कहा- पिछले साढ़े चार साल में हमारी सरकार ने करीब 7 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों व्यवस्था से हटाया है जो कभी जन्मे ही नहीं थे। ये 7 करोड़ ऐसे लोग थे जो सिर्फ कागजों में जी रहे थे और कागजों में ही सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि आप सभी जहां भी रहें सुखी रहें और सुरक्षित रहें। बीते साढ़े 4 वर्षों के दौरान संकट में फंसे दो लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से मदद मिली है।

अपनी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां: कांग्रेस पर हमले के बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाईं और कहा आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ-साथ पासपोर्ट, वीज़ा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने का प्रयास सरकार कर रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ महीने पहले ही एक नया कदम भी उठाया गया है। दुनियाभर में हमारी एम्बीसीज और कंसेल्ट्स को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इससे आप सभी के लिए पासपोर्ट सेवा से जुड़ा एक सेंट्रेलाइज्ड सिस्टम तैयार हो जाएगा। बल्कि अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए चिप बेस्ड ई- पासपोर्ट जारी करने की दिशा में भी काम चल रहा है। आप में अनेक इस बात से भी परिचित होंगे कि हमारी सरकार ने पीआईओ कार्ड्स को ओसीआई कार्ड्स में बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है।

जनता से की रिक्वेस्ट: पीएम मोदी ने जनता से एक विनती करते हुए कहा मैं इस मंच पर पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि आप जिस भी देश में रहते हैं, वहां से अपने आसपास के कम से कम 5 परिवारों को भारत आने के लिए प्रेरित करिए। आपका ये प्रयास, देश में टूरिज्म बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

