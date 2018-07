पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली में टेंट गिरने से घायल हुए लोगों से मिलने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां सभी घायलों का हालचाल जाना। उस दौरान अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से पीएम मोदी की जमकर तारीफ की जा रही है। दरअसल, पीएम मोदी जब अस्पताल में एक घायल महिला से मिल रहे थे, तब महिला ने उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया। पीएम मोदी ने भी मना नहीं किया और समय देते हुए अपना ऑटोग्राफ उस महिला को दिया। इसके साथ ही मोदी ने घायल महिला से थोड़ी बातचीत भी की और उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा। ऑटोग्राफ देते हुए पीएम मोदी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अस्पताल में भीड़ के बीच पीएम मोदी ने महिला से बात की और ऑटोग्राफ भी दिया।

आपको बता दें कि मिदनापुर में सोमवार (16 जुलाई) को पीएम मोदी की रैली के दौरान पंडाल का एक हिस्सा गिर गया और इस दुर्घटना में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायलों को प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल एंबुलेंस और मोटरसाइकिलों के जरिए मिदनापुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया।

#WATCH One of the injured, in hospital requests PM Modi for an autograph, PM obliges. Several were injured after a portion of a tent collapsed during PM's rally in Midnapore earlier today. #WestBengal pic.twitter.com/3IlgwAgZrn

— ANI (@ANI) July 16, 2018