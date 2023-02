Karnataka: प्रधानमंत्री शिवमोग्गा एयरपोर्ट को करेंगे उद्घाटन, जानिए चुनावी राज्य के लिए मोदी के अन्य प्रोजेक्ट

PM Modi. Karnataka: प्रधानमंत्री सोमवार को चुनावी राज्य कर्नाटक का सोमवार को दौरा करेंगे।

PM Modi To Inaugurate Shivamogga Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (AP)

PM Modi Karnataka: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे के दौरान शिवमोग्गा हवाई अड्डे, एक रेलवे लाइन और एक रेलवे कोचिंग डिपो सहित कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित शिवमोग्गा एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजकर 45 मिनट पर उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डा मलनाड क्षेत्र में शिवमोग्गा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी को आसान करेगा। शिवमोग्गा में प्रधानमंत्री दो रेलवे परियोजनाओं- शिवमोग्गा-शिकारीपुरा-रानेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटेंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। शिवमोग्गा शहर में कोटेंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो को 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा, ताकि शिवमोग्गा से नई ट्रेनें शुरू करने और बेंगलुरू और मैसूरु के मध्य सुविधाओं में मदद मिल सके। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जिन परियोजनाओं को 215 करोड़ रुपये से अधिक लागत से विकसित किया जाएगा। उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 766C पर शिकारीपुरा शहर के लिए एक नई बाईपास सड़क का निर्माण शामिल है, जो ब्यंदूर और रानेबेन्नूर को जोड़ता है, मेगारावल्ली से अगुम्बे तक NH 169A का चौड़ीकरण, और एनएच 169 पर तीर्थहाली तालुक में भारतीपुरा में एक नए पुल का निर्माण भी शामिल है। Also Read B S Yediyurappa: कर्नाटक विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा ने आखिरी दिन देवगौड़ा-सिद्धारमैया को कहा शुक्रिया, क्या है अंदरखाने की रणनीति कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपये से अधिक की बहु-ग्रामीण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें गौतमपुरा और 127 अन्य गांवों के लिए एक बहु-ग्राम योजना का उद्घाटन और 860 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से विकसित की जाने वाली तीन अन्य बहु-ग्राम योजनाओं की आधारशिला रखना शामिल है। चार योजनाएं कार्यात्मक घरेलू पाइप्ड जल कनेक्शन प्रदान करेंगी और इससे कुल 4.4 लाख से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मोदी मोदी शिवमोग्गा में 895 करोड़ रुपये से अधिक की 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं में 110 किमी लंबाई के आठ स्मार्ट रोड पैकेज, एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र और एक बहु-स्तरीय कार पार्किंग, स्मार्ट बस शेल्टर परियोजनाएं, इंटेलीजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, शिवप्पा नाइक पैलेस जैसी परियोजनाओं का विकास शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलगावी जाएंगे।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram