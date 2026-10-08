समाजवादी पार्टी (SP) की ओर से राज्यसभा के लिए नामित किए गए रिलायंस समूह के वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारी धनराज नाथवानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। नाथवानी ने प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के राजनीतिक सफर की सराहना करते हुए उन्हें ‘राष्ट्र निर्माण’ के प्रति समर्पित नेता बताया। उनके इस बयान ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने राजनीतिक असहजता पैदा कर दी है।

नाथवानी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर को लेकर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मोदी ने गुजरात से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक का एक उल्लेखनीय सफर तय किया है। उन्होंने मोदी के 25 साल के राजनीतिक जीवन को ‘दृढ़ विश्वास, लगन और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता’ का उदाहरण बताया।

नाथवानी ने प्रधानमंत्री को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके ‘देश सेवा’ के संकल्प की भी सराहना की। पोस्ट के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे समर्थकों की भीड़ के बीच नजर आ रहे हैं और पीछे बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं।

विरोधियों को मिला अखिलेश पर हमला करने का नया मौका

नाथवानी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विरोधियों ने अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष शौकत अली ने तंज कसते हुए कहा, “मोदी जी का यार समाजवादी पार्टी का प्यार,यह रिश्ता क्या कहलाता है,समझ सकता है हर आम खास।” फिलहाल समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की ओर से नाथवानी के इस पोस्ट पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अखिलेश की हिरासत पर भी नाथवानी ने जताई थी चिंता

नाथवानी इससे पहले भी अखिलेश यादव से जुड़े राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय सार्वजनिक कर चुके हैं। 6 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और अन्य नेताओं की हिरासत पर चिंता जताई थी।

उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और दूसरे नेताओं की हिरासत से जुड़ी चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक बातचीत हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

I hope the concerns surrounding the detention of SP National President Shri Akhilesh Yadav ji and other leaders are resolved at the earliest.



Peaceful expression and democratic dialogue are an important part of our democracy.@yadavakhilesh @samajwadiparty — Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) October 6, 2026

नाथवानी को राज्यसभा भेजने पर पहले से उठ रहे थे सवाल

धनराज नाथवानी को राज्यसभा भेजने का समाजवादी पार्टी का फैसला पहले से ही राजनीतिक चर्चा में था। पार्टी ने इसे कॉरपोरेट और कारोबारी जगत तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर पेश किया था।

अखिलेश यादव ने भी इस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि राजनीति में कॉरपोरेट और कारोबारी क्षेत्र से संवाद जरूरी है। रिलायंस समूह से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नाथवानी की उम्मीदवारी को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना गया।

लेकिन इस फैसले के साथ ही समाजवादी पार्टी की ‘PDA’ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर सवाल उठने लगे थे।

PDA राजनीति पर भी घिरी थी समाजवादी पार्टी

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने नाथवानी के नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उनका सवाल था कि जब समाजवादी पार्टी के पास दो राज्यसभा सीटें जीतने का पर्याप्त संख्याबल था, तब उसने ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यों किया जो उसके घोषित PDA सामाजिक समीकरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते।

उस समय समाजवादी पार्टी के भीतर एक तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की चर्चा भी हुई थी। माना जा रहा था कि यदि पार्टी PDA वर्ग से किसी उम्मीदवार को तीसरे प्रत्याशी के तौर पर उतारती है तो इससे अपने सामाजिक समीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया जा सकता है।

हालांकि, कई दिनों के सस्पेंस के बाद SP ने तीसरे उम्मीदवार को न उतारने का फैसला किया।

अब मोदी की तारीफ ने बढ़ाई राजनीतिक मुश्किल

नाथवानी का प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला सिर्फ किसी नेता के व्यक्तिगत विचार तक सीमित नहीं रह जाता। यह उस राजनीतिक संदेश से जुड़ जाता है जिसे समाजवादी पार्टी नाथवानी की उम्मीदवारी के जरिए देना चाहती थी।

एक तरफ पार्टी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश में खुद को बीजेपी का सबसे मजबूत चुनौतीकर्ता बताती है। दूसरी तरफ उसी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार का प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के राजनीतिक सफर की खुलकर प्रशंसा करना विरोधियों को सवाल उठाने का मौका देता है।

हालांकि, किसी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री की उपलब्धियों या राजनीतिक सफर की तारीफ करना अपने आप में किसी राजनीतिक दल की नीति का समर्थन नहीं माना जा सकता। नाथवानी के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन चुनावी राजनीति में उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि और उनके बयानों का असर पार्टी की रणनीति पर पड़ना स्वाभाविक है।

अखिलेश के सामने चुनौती क्या है?

समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती यह है कि वह नाथवानी की उम्मीदवारी को जिस कॉरपोरेट आउटरीच के तौर पर पेश कर रही थी, वह अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। पार्टी का तर्क था कि उसे कारोबारी और कॉरपोरेट जगत के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मोदी की तारीफ के बाद विरोधी इसी फैसले को लेकर पार्टी की वैचारिक और राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठा सकते हैं।

अखिलेश यादव के लिए यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और PDA सामाजिक समीकरण के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

नाथवानी का बयान भले ही व्यक्तिगत हो, लेकिन राजनीतिक संदेश के स्तर पर यह समाजवादी पार्टी को सफाई देने की स्थिति में ला सकता है। आने वाले दिनों में बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को किस तरह उठाते हैं, यह तय करेगा कि यह विवाद कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है।

फिलहाल इतना जरूर है कि जिस राज्यसभा नामांकन को समाजवादी पार्टी ने कॉरपोरेट जगत तक पहुंच बनाने की रणनीति के रूप में पेश किया था, वही नामांकन अब अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक असहजता का नया कारण बनता दिखाई दे रहा है।

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