प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर शाम पुलवामा हमले में मारे गए CRPF के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। सभी शहीदों के पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए थे। यहां केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी पहले से मौजूद थे। पुलवामा के अवंतीपुरा में यह हमला पाकिस्तान में पनपे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया है। तिरंगे में लिपटे इन शवों को फूलों से सजाया गया था। यहां सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

‘महान सपूतों को सलाम’: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘हम भारत मां के महान, बहादुर सपूतों को सलाम करते हैं। आप देश के लिए जिये और अद्वितीय वीरता के साथ देश की सेवा की। इस शोक की घड़ी में हम उन परिवारों के साथ हैं।’ बता दें कि शुक्रवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘हमने सेना को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान ने बर्बादी का रास्ता चुना है।’ उल्लेखीय है कि हमले के एक ही दिन बाद पाकिस्तान से भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है। इसका पाकिस्तान के कारोबार पर खासा असर पड़ेगा।

#WATCH live from Delhi: Wreath laying ceremony of the CRPF jawans at Palam Airport. #PulwamaAttack https://t.co/WF8fVaDjX6

— ANI (@ANI) February 15, 2019