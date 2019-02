आम चुनाव से पहले लोकसभा के अंतिम सत्र में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल पर मेरे 55 महीनें भारी हैं। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाषण में जब मोदी ने कहा कि हम कामना करते है कि 2023 में भी आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिलेगा। इसपर खड़गे ने कहा कि ये आपका अहंकार है। बता दें कि भाषण के दौरान कई बार खड़गे और पीएम मोदी के बीच वार-पलटवार हुआ।

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं पर भी निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कामना करता हूं कि 2023 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को जवाब देते हुए कहा कि ये आपका अहंकार बोल रहा है। जिसपर मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये अहंकार नहीं समर्पण भाव है। मोदी ने आगे कहा, ‘ये अहंकार का भाव है कि 400 से 44 पर आ गए और सेवाभाव का परिणाम है कि हम 2 से यहां पर आकर बैठ गए। आपके पास गति, नीति, दिशा नहीं थी। हमने 55 महीने में करके दिखाया।’

#WATCH– PM Modi says in Lok Sabha, "prepare so that you get a chance to move no-confidence motion again in 2023". Mallikarjun Kharge says "ye ahankar hai", to which PM replies,"ahankar ka parinam hai 400 se 40 ho gaye, seva bhav ka parinam hai ki 2 se yahan aake baith gaye."(7.2) pic.twitter.com/rdoGXopbjj

