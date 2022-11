पीएम मोदी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन, देखें तस्वीरें

बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की डिज़ाइन में दक्षिण भारतीय संस्‍कृति की झलक साफ नजर आती है।

पीएम मोदी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया (फोटो सोर्स: @Ani)

