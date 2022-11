Kashi-Tamil Sangamam: काशी-तमिल संगमम कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय और शक्तिमय हैं

Kashi-Tamil Sangamam Program: पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों-विचारधाराओं, ज्ञान-विज्ञान और समाजों-संस्कृतियों के संगम का हमने जश्न मनाया है।

काशी-तमिल संगमम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (फोटो- एएनआई)

