Man vs Wild with PM Modi Episodes: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल ( Discovery Channel) के फेमस शो मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild) में होस्ट बेयर ग्रिल्स ( Bear grylls) के साथ नजर आए। शो की शूटिंग उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। शो में मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ रोमांचकारी सफर पर नजर आए। आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खासियत और क्यों यह जगह पर्यटकों के लिए है खास।

जिम कॉर्बेट पार्क की खासियतः जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यह गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही इलाकों में पड़ता है। साल 1936 में गवर्नर मैल्कॉम हैली के नाम पर इसे हैली नेशनल पार्क घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस पार्क की खास बात यह है कि यहां रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पार्क रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। मैन वर्सेज वाइल्ड शो की शूटिंग कालागढ़, ढिकाला, खिनानौली, फुलई चौड़ और रामगंगा नदी में भी की गई थी।

पाई जाती हैं कई प्रकार की प्रजातियांः इस पार्क में जानवरों की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं। यही नहीं यहां पक्षियों और पेड़ों की भी तरह-तरह की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इस पार्क में टूरिस्ट जंगल की सफारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं और यहां पाए जाने वाले सभी जानवरों को पास से देखकर इस जगह का मजा ले सकते हैं।

रामगंगा नदी की खासियतः मैन वर्सेज वाइल्ड शो के दौरान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की काफी ब्रांडिंग भी हुई। शो में न केवल मोदी और बेयर ने सफारी का लुत्फ उठाया बल्कि इस पार्क की लाइफलाइन कही जाने वाली रामगंगा नदी पर भी सवार हुए। रामगंगा नदी बारिश से पानी प्राप्त करती है। पार्क में यह नदी 40 किमी कालागढ़ की तरफ बहती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पांच सफारी जोन हैं- बिजरानी जोन, झिरना जोन, दुर्गादेवी जोन, ढेला जोन और ढिकाला जोन।

