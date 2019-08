Man vs Wild with PM Modi Episodes:डिस्कवरी चैनल (Discovery Channel)पर सोमवार (12 अगस्त) रात नौ बजे मैन वर्सेस वाइल्ड ( Man Vs Wild) शो को प्रसारित किया गया। इस टीवी शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट बेयर ग्रिल्स ( Bear Grylls) के साथ एक अलग अवतार में देखा गया। इसकी शूटिंग फरवरी में जिम कॉर्बेट पार्क में की गई थी। शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन की कई बातें बेयर के साथ शेयर कीं। बातचीत के दौरान मोदी ने अपने बचपन की मगरमच्छ से जुड़ी एक घटना शेयर की।

मगरमच्छ को लेकर किया सवालः दरअसल शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने मोदी से मगरमच्छ को लेकर एक सवाल पूछा था। इस पर मोदी ने बताया कि बचपन में वे हर रोज तालाब में नहाने जाते थे। एक दिन जब वो नहा रहे थे तो उन्होंने एक मगरमच्छ के बच्चे को पानी में तैरते देखा और खेल-खेल में उसे उठाकर अपने साथ घर लेकर आ गए। इस बारे में जब उनकी मां को पता चला तो उन्होंने उन्हें समझाया कि यह गलत बात है। इसके बाद मोदी मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ आए।

प्रकृति और हिमालय से जुड़ी बातें कींः प्रधानमंत्री मोदी ने शो के दौरान प्रकृति और हिमालय से अपने लगाव के बारे में भी बातें कीं। मोदी ने कहा,’ अगर हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो यह न केवल प्रकृति बल्कि सबके लिए खतरनाक होता है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ संबंध बना लेते हैं तो वह भी हमारी मदद करती है।’ उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति से कभी डरना नहीं चाहिए बल्कि उसके प्रति हमेशा उत्साहित रहना चाहिए।

18 साल में पहली बार वेकेशनः शो के दौरान होस्ट बेयर ने मोदी से पूछा कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्याल कब आया। अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा कि वह 13 साल राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। तब से पिछले पांच साल से वो इसी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे वेकेशन समझते हैं तो पिछले 18 साल में यह उनका पहला वेकेशन है।

